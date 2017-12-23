Эксперт о поставках ракет Javelin Украине: Противотанковые комплексы будут разворованы

Америка готова предоставить Украине противотанковые комплексы Javelin, сообщает AP. По информации агентства, формально решение еще не принято, но кулуарно представители власти уже обсудили поставки и пришли к выводу, что они необходимы. В Госдепартаменте США AP подтвердили намерение подставить Украине комплексы Javelin в целях «обеспечения целостности суверенитета». Однако поставки вооружения США не помогут Киеву, так как противотанковые комплексы все равно «будут разворованы», считает политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Брутер отметил, что поставки вооружения Украине — это очередная попытка США сдержать Россию.

«Таково состояние политической элиты Соединенных Штатов: она считает, что Россию нужно сдерживать и поставлять оружие Украине. Причем элиты относятся к Порошенко [Петру, президенту Украины] не самым лучшим образом. Тем не менее решение о поставках вооружения принято уже сейчас, несмотря на звучащие предупреждения о том, что значительное количество противотанковых комплексов будет украдено, разворовано и перепродано на внешних рынках», — говорит политический аналитик.

Это означает, что США попытаются максимально реализовать сценарий сдерживания РФ, продолжает Владимир Брутер.

«Штатам необходимо сдерживать Россию по всему миру и продемонстрировать всем, что РФ не может противостоять США», — заключил Владимир Брутер.

Что касается действий Украины, продолжает политолог, Киев, безусловно, попытается зачистить Донбасс, если у властей будет хотя бы один процент уверенности в том, что Россия не отреагирует на наступление на ДНР и ЛНР.

«А как отреагирует на это Россия, не знают ни в Вашингтоне, ни в Киеве. Поэтому пока Киев и Вашингтон сильно рискуют, и они будут предпринимать разовые попытки дестабилизировать Донбасс, но защищать эти территории не решатся», — считает Владимир Брутер.

Аналитик также акцентировал внимание на выводе российских военных из состава Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК).

«Это очень интересный вопрос, он тоже будет своего рода индикатором. Если Россия позволит «затащить» себя обратно, это будет сигналом для Запада, что на Россию вновь можно оказывать давление. Если можно давить, значит, будут давить. Если же Россия продемонстрирует, что давить на нее нельзя, то, очевидно, США придется действовать какими-то другими методами», — предупреждает Брутер.

Накануне американский сенатор Джон Маккейн обратился к президенту Дональду Трампу с просьбой расширить поставки летального вооружения Киеву. Оба они являются представителями республиканской партии. Эксперт указал на тот факт, что если они являются политическими соратниками, то это еще не значит, что они одинаково смотрят на проблему Донбасса и отношения с Россией.