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Лаврентьев рассказал, кто примет участие в конгрессе нацдиалога Сирии
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    Лаврентьев рассказал, кто примет участие в конгрессе нацдиалога Сирии

    11:25  23 Декабря 2017  /обновлено: 11:25  23 Декабря 2017
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    Лаврентьев рассказал, кто примет участие в конгрессе нацдиалога Сирии

    Астана, 23 декабря. На конгрессе национального диалога Сирии в Сочи ждут всех, «кто настроен на позитив», об этом сообщил в субботу спецпосланник президент РФ Александр Лаврентьев.

    Такое заявление Лаврентьев сделал, отвечая на вопрос журналистов о том, приедут ли в Сочи представители сирийской оппозиции.

    «Мы на конгрессе национального диалога ожидаем присутствие всех представителей сирийской оппозиции, но которые выступают за территориальную целостность, единство Сирии, суверенитет, независимость, за борьбу против ИГ1 (террористическая группировка, запрещена в России), за светский характер», — сообщил Лаврентьев, напомнив о совместном заявлении Ирана, России и Турции, сделанном накануне.

    Однако Лаврентьев подчеркнул, что на конгрессе в Сочи не место тем, кто собирается «выкрикнуть лозунг о недопустимости дальнейшего пребывания президента Башара Асада у власти», пишет РИА Новости.

    Сочи

    «Им там не место, потому что ясно, что эти люди — сторонники продолжения вооруженной борьбы», — отметил Лаврентьев.

    Он напомнил, что конгресс национального диалога Сирии предполагает исключительно политический диалог, он организуется для того, чтобы участники конфликта могли сесть за стол переговоров, отбросив в сторону все предрассудки, и решить, «как им двигаться дальше».

    Напомним, провести конгресс национального диалога Сирии в Сочи предложил президент РФ Владимир Путин. Мероприятие пройдет 29 и 30 января 2018 года. Восьмой раунд переговоров по Сирии в Женеве, который завершился 14 декабря, значимых результатов не принес. Как неоднократно объясняли политики и эксперты, причиной этому стала изначально не переговорная позиция, с которой делегация сирийской оппозиции прибыла в Женеву: оппозиционеры требовали отставки президента Сирии Башара Асада.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #сочи #лаврентьев #конгресс национального диалога
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