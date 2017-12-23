Думаю, Путин поддержит проведение турнира UFC в России — Нурмагомедов

Москва, 23 декабря. В ходе медиа-ланча перед UFC 219 российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов обсудил возможный турнир UFC в России.

По словам 29-летнего спортсмена, этим должна заниматься сама организация, а не он.

«Я не самая большая звезда в Соединенных Штатах, хотя, естественно, поклонники ММА знают меня. Но в России я большая звезда», — отметил боец MMA.

Нурмагомедов отметил, что практически шесть миллионов человек смотрят его поединки в России, но они смотрят их на бесплатном телевидении.

«Если три миллиона купят трансляцию за 15 долларов, то это будут большие деньги. Они должны заключить соглашение в России», — уверен спортсмен.

Боец напомнил, что президент России Владимир Путин приходит на турниры, пишет Allboxing.

«Он смотрит бои, любит ММА, и он сам из дзюдо. Я думаю, он поддержит это», — сказал спортсмен.

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