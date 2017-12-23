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Думаю, Путин поддержит проведение турнира UFC в России — Нурмагомедов
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    Думаю, Путин поддержит проведение турнира UFC в России — Нурмагомедов

    12:00  23 Декабря 2017
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    Думаю, Путин поддержит проведение турнира UFC в России — Нурмагомедов

    Москва, 23 декабря. В ходе медиа-ланча перед UFC 219 российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов обсудил возможный турнир UFC в России. 

    По словам 29-летнего спортсмена, этим должна заниматься сама организация, а не он.

    «Я не самая большая звезда в Соединенных Штатах, хотя, естественно, поклонники ММА знают меня. Но в России я большая звезда», — отметил боец MMA. 

    Нурмагомедов отметил, что практически шесть миллионов человек смотрят его поединки в России, но они смотрят их на бесплатном телевидении.

    «Если три миллиона купят трансляцию за 15 долларов, то это будут большие деньги. Они должны заключить соглашение в России», — уверен спортсмен.

    Думаю, Путин поддержит проведение турнира UFC в России — Нурмагомедов

    Боец напомнил, что президент России Владимир Путин приходит на турниры, пишет Allboxing.

    «Он смотрит бои, любит ММА, и он сам из дзюдо. Я думаю, он поддержит это», — сказал спортсмен. 

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    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #нурмагомедов #mma
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