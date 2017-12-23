США одобрили поставки противотанковых ракет Javelin Украине

Вашингтон, 23 декабря. Администрация главы Белого дома Дональда Трампа ратифицировала план по предоставлению Украине противотанковых ракет Javelin. Об этом передает Associated Press.

Officials: US agrees to provide lethal weapons to Ukraine. https://t.co/GwoZAniyi7 — The Associated Press (@AP) December 23, 2017

Отмечается, что после выполнения этой формальности план поставок отправится в конгресс США, который должен в течение месяца изучить его и передать на одобрение в Госдепартамент.

По данным агентства, речь идет о предоставлении украинским властям 210 ракет и 35 пусковых комплексов на общую сумму 47 млн. долларов.

Издание напоминает, что это уже вторая партия вооружения, которая будет направлена на Украину.

Ранее официальный представитель дипломатического ведомства США Хизер Науэрт сообщила, что американские власти приняли решение о поставках оборонительного вооружения Украине для якобы «обеспечения защиты ее территориальной целостности».