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Политика
Маккейн рассказал, как противотанковые ракеты США принесут Украине мир
Политика
США одобрили поставки противотанковых ракет Javelin Украине
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    США одобрили поставки противотанковых ракет Javelin Украине

    11:10  23 Декабря 2017  /обновлено: 11:10  23 Декабря 2017
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    США одобрили поставки противотанковых ракет Javelin Украине

    Вашингтон, 23 декабря. Администрация главы Белого дома Дональда Трампа ратифицировала план по предоставлению Украине противотанковых ракет Javelin. Об этом передает Associated Press. 

    Отмечается, что после выполнения этой формальности план поставок отправится в конгресс США, который должен в течение месяца изучить его и передать на одобрение в Госдепартамент. 

    По данным агентства, речь идет о предоставлении украинским властям 210 ракет и 35 пусковых комплексов на общую сумму 47 млн. долларов. 

    США одобрили поставки противотанковых ракет Javelin Украине

    Издание напоминает, что это уже вторая партия вооружения, которая будет направлена на Украину.

    Ранее официальный представитель дипломатического ведомства США Хизер Науэрт сообщила, что американские власти приняли решение о поставках оборонительного вооружения Украине для якобы «обеспечения защиты ее территориальной целостности». 

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сша #украина #javelin
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