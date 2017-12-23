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Россия
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Политика
Соловьев рассказал американцу, чем РФ ответит в случае нападения США
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    Соловьев рассказал американцу, чем РФ ответит в случае нападения США

    19:10  23 Декабря 2017  /обновлено: 19:10  23 Декабря 2017
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    Соловьев рассказал американцу, как Россия будет защищаться от гипотетического нападения США

    Москва, 23 декабря. Американский журналист Грэг Вайнер в эфире программы Владимира Соловьева получил ответ на вопрос о том, зачем России базы в Сирии и Египте. Вайнеру объяснили, что иметь хорошую группировку в тылу врага всегда полезно, кроме того, российская сторона найдет, чем ответить в случае нападения США.

    Американский журналист указал на то, что аналитики из RAND Corporation заявили о подготовке России к оборонительной войне. Однако, заявил Вайнер, сложно объяснить, зачем при обороне военные базы в других странах.

    Владимир Соловьев в ответ на слова американца заявил, что, по его логике, «Америка готовится к наступательной войне», так как имеет базы по всему миру. Также он добавил, что «очень важно перерезать коммуникации, обеспечивать невозможность входа через разнообразные порты».

    Грэг Вайнер ответил, что Седьмой американский флот не даст России «резвиться на этой базе».

    «Никогда в жизни! Что, Турция не перекроет Черное море?» — спросил он.

    Однако Соловьев напомнил о прецеденте, когда Турции уже дали понять, что не стоит трогать российские корабли. Также журналисту указали на то, что и американские корабли, которые в момент тревожной ситуации в Крыму намекнули на свое «желание поприсутствовать», после размещения «кое-чего» на российском берегу «извинились и ушли».

    Напомним, ранее отставной капитан ВМС США Джерри Хендрикс опубликовал собственный сценарий военных действий Северо-Атлантического альянса против России, заявив, что единственной преградой для НАТО является Калининград.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #сша #сирия #соловьев
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