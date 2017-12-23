Лаврентьев: Многие страны пересматривают свою «непримиримую позицию» к Дамаску

Астана, 23 декабря. Все больше стран, которые прежде занимали «непримиримую позицию» по отношению к сирийским властям, сегодня ее пересматривают, Саудовская Аравия в их числе, заявил в субботу спецпосланник президента РФ Александр Лаврентьев.

«Все больше и больше стран, которые раньше занимали непримиримую позицию в отношении действующих властей в Дамаске, сейчас уже пересматривают свою позицию. Та же Саудовская Аравия», — сообщил он РИА Новости.

Лаврентьев отметил, что Эр-Рияд искренне пытался убедить оппозицию Сирии не включать в их итоговое заявление требование об отставке президента САР Башара Асада. По его словам, власти Саудовской Аравии понимали, что это вызовет негативные последствия для переговоров в Женеве и пытались «образумить» оппозиционеров.

«Предстоит еще достаточно тяжелая работа. Несмотря на то, что с ИГ1 (террористическая группировка, запрещена в РФ) справились, работа, особенно на политическом треке, предстоит очень тяжелая, она только-только начинается», — добавил Лаврентьев, подчеркнув, что, сколько времени на эту работу понадобится, предсказать невозможно.

Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве завершился 14 декабря. Значимых результатов на них добиться не удалось. В частности, делегации сирийского правительства и оппозиции так и не перешли к прямым переговорам. Российские политики и эксперты не раз объясняли, что этому помешала изначально не переговорная позиция оппозиционеров, с которой они прибыли в Женеву.

Ранее в субботу Лаврентьев сообщил о недовольстве ряда стран в связи с тем, что Москва возглавила процесс политического урегулирования в Сирии и борьбу с ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).

Напомним, 29 и 30 января в Сочи состоится конгресс национального диалога Сирии. К участию в нем пригласят стороны конфликта, представителей национальных и конфессиональных групп САР, а также членов международных организаций в качестве наблюдателей.

1 Организация запрещена на территории РФ.