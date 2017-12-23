Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Яценюка задержали в аэропорту Женевы
Россия
Цены на iPhone 6 в России резко упали накануне праздников
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Цены на iPhone 6 в России резко упали накануне праздников

    10:43  23 Декабря 2017  /обновлено: 10:44  23 Декабря 2017
    1922

    Цены на iPhone 6 в России резко упали накануне праздников

    Москва, 23 декабря. Перед новогодними праздниками в России значительно снизились цены на iPhone 6 с оперативной памятью 32 Гб.

    Если раньше стоимость смартфона составляла порядка 30 тысяч рублей, то теперь заплатить за него придется только 21,5 тысячи рублей, сообщает Mail.ru.

    iPhone 6 был представлен компанией Apple в сентябре 2014 года. В сентябре 2016 он был снят с производства в связи с выходом седьмой версии смартфона. Отмечается, что и стоимость iPhone 7 снизилась на 35%.

    Напомним, ранее стало известно, что американские владельцы с пятой по седьмую моделей iPhone подали в суд на компанию Apple после того, как ее представители сообщили о намеренном замедлении работы устаревших моделей гаджета.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #apple #рынок #iphone 6
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть