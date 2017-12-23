Цены на iPhone 6 в России резко упали накануне праздников

Москва, 23 декабря. Перед новогодними праздниками в России значительно снизились цены на iPhone 6 с оперативной памятью 32 Гб.

Если раньше стоимость смартфона составляла порядка 30 тысяч рублей, то теперь заплатить за него придется только 21,5 тысячи рублей, сообщает Mail.ru.

iPhone 6 был представлен компанией Apple в сентябре 2014 года. В сентябре 2016 он был снят с производства в связи с выходом седьмой версии смартфона. Отмечается, что и стоимость iPhone 7 снизилась на 35%.

Напомним, ранее стало известно, что американские владельцы с пятой по седьмую моделей iPhone подали в суд на компанию Apple после того, как ее представители сообщили о намеренном замедлении работы устаревших моделей гаджета.