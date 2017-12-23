Путин, Шойгу и Фетисов сыграли в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги
Москва, 23 декабря. Глава российского государства Владимир Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ), который прошел поздно вечером на Красной площади в российской столице. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.
Дворовый хоккей на Красной площади: Путин, Шойгу и звезды сборных СССР и России pic.twitter.com/NAIhlFbDXU— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 23, 2017
Российский президент Путин вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и легендарным хоккеистом Вячеславом Фетисовым сыграли в товарищеском матче.
Путин и хоккей: диалог в раздевалке pic.twitter.com/xNQfjCROnp— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 23, 2017
Напомним, ночная хоккейная лига была создана 16 лет назад по инициативе президента Российской Федерации и при поддержке ветеранов российского хоккея.