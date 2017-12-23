Путин, Шойгу и Фетисов сыграли в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги

Москва, 23 декабря. Глава российского государства Владимир Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ), который прошел поздно вечером на Красной площади в российской столице. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Дворовый хоккей на Красной площади: Путин, Шойгу и звезды сборных СССР и России pic.twitter.com/NAIhlFbDXU — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 23, 2017

Российский президент Путин вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и легендарным хоккеистом Вячеславом Фетисовым сыграли в товарищеском матче.

Путин и хоккей: диалог в раздевалке pic.twitter.com/xNQfjCROnp — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 23, 2017

Напомним, ночная хоккейная лига была создана 16 лет назад по инициативе президента Российской Федерации и при поддержке ветеранов российского хоккея.

Владимир Путин. Биография