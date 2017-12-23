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Путин, Шойгу и Фетисов сыграли в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги
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    Путин, Шойгу и Фетисов сыграли в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги

    11:15  23 Декабря 2017  /обновлено: 11:15  23 Декабря 2017
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    Путин, Шойгу и Фетисов сыграли в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги

    Москва, 23 декабря. Глава российского государства Владимир Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ), который прошел поздно вечером на Красной площади в российской столице. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

    Российский президент Путин вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и легендарным хоккеистом Вячеславом Фетисовым сыграли в товарищеском матче.

    Напомним, ночная хоккейная лига была создана 16 лет назад по инициативе президента Российской Федерации и при поддержке ветеранов российского хоккея.  

    Владимир Путин. Биография 

    13 Фото.
    13 Фотографий
    Автор: Дана Балан
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