Лаврентьев: Не всем странам нравится, что Москва возглавила процесс по Сирии

Астана, 23 декабря. Тем, что Москва возглавила процесс политического урегулирования в Сирии и борьбу с ИГ1 (запрещенная в РФ террористическая организация), довольны не все страны, заявил в субботу спецпосланник президента РФ Александр Лаврентьев.

«Не всем нравится то, что Россия сейчас возглавила процесс политического урегулирования, и не только политического, но и борьбы с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), с террористическими группировками в Сирии. Не всем это нравится», — сообщил Лаврентьев РИА Новости.

Перечислить страны спецпосланник президента отказался, отметив, что свидетельствующие о такой позиции заявления делают представители этих государств, комментируя астанинский процесс и предстоящий конгресс нацдиалога в Сочи.

Лаврентьев подчеркнул, что Россия пытается в настоящее время «сделать то, что требуется сделать от любой другой страны – отставить в сторону собственные интересы и действовать в интересах сирийского народа».

«Удастся ли кому-то помешать этому? Думаю, что нет, потому что мы движемся в правильном направлении, и, если сирийский народ решит нас поддержать, это будет видно в ходе конгресса национального диалога», — заключил Лаврентьев.

Напомним, 29 и 30 января в Сочи состоится конгресс национального диалога Сирии. К участию в нем пригласят стороны конфликта, представителей национальных и конфессиональных групп САР, а также членов международных организаций в качестве наблюдателей.

Ранее в субботу Лаврентьев сообщил, что сроков для имплементации итогов конгресса нацдиалога Сирии нет, главная задача сегодня – запустить сам процесс и получить в этом поддержку международного сообщества.

1 Организация запрещена на территории РФ.