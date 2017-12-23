Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Яценюка задержали в аэропорту Женевы
Политика
Попытка прогнуться под США: в Совфеде ответили на выпады Джонсона в адрес РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Попытка прогнуться под США: в Совфеде ответили на выпады Джонсона в адрес РФ

    12:51  23 Декабря 2017  /обновлено: 12:51  23 Декабря 2017
    3856

    Попытка прогнуться под США: в Совфеде ответили на выпады Джонсона в адрес РФ

    Глава МИД России Сергей Лавров и руководитель британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон обменялись выпадами во время пресс-конференции в Москве. Первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя ситуацию, заявил, что «русофобия — это самый продаваемый товар» Запада.

    Джонсон прибыл в Россию накануне, его визиту предшествовала довольно агрессивная риторика. В частности, дипломат заявил о том, что России и Великобритании никогда не удастся восстановить отношения.

    «Даже в западном сообществе есть немало деятелей, которые имеют здравый ум и незашоренный взгляд. Вот, например, мой сосед Борис Джонсон недавно заявил, что у него нет доказательств, что Россия вмешивалась в референдум по выходу Британии из Евросоюза», — сказал Сергей Лавров на пресс-конференции.

    На это заявление британский дипломат ответил, что у его стороны нет доказательств «успешного вмешательства» РФ в дела Великобритании.

    В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Клинцевич отметил, что Запад по-прежнему очень агрессивно настроен по отношению в России.

    «Определенный тренд давно уже задан, русофобия — это самый продаваемый товар, который активно эксплуатируется. Каждый из должностных лиц, проводя подобные встречи с нами, с одной стороны, пытается навести мосты, а с другой стороны — незамедлительно позволяет себе подобного рода выпады», — сказал парламентарий.

    Попытка прогнуться под США: в Совфеде ответили на выпады Джонсона в адрес РФ

    По словам Франца Клинцевича, Великобритании необходимо наладить отношения с РФ. При этом он объяснил выпады Джонсона в адрес РФ попыткой «прогнуться под Соединенные Штаты».

    «Это такая контрпродуктивая позиция, которая могла бы быть приемлемой еще пять-десять лет назад. Но сегодня Россия не потерпит такого отношения к себе. И эти переговоры, полагаю, не дадут никакого результата. И для тех, кто позволяет себе так с нами разговаривать, закончится все в итоге крайне негативно», — продолжает сенатор.

    Подобного рода дипломатическая риторика, уверен сенатор, навредит общему делу.

    «Несмотря на то, что прибыв в Россию, Борис Джонсон попытался выстроить отношения, передав свое пальто Сергею Лаврову, и попив с нашим министром кофе с бутербродами, но имея при этом жесткую установку от своих спикеров… Вряд ли это поможет восстановлению хороших добрососедских отношений», — заключил свою мысль Франц Клинцевич.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #великобритания #политика
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть