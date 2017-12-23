Попытка прогнуться под США: в Совфеде ответили на выпады Джонсона в адрес РФ

Глава МИД России Сергей Лавров и руководитель британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон обменялись выпадами во время пресс-конференции в Москве. Первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя ситуацию, заявил, что «русофобия — это самый продаваемый товар» Запада.

Джонсон прибыл в Россию накануне, его визиту предшествовала довольно агрессивная риторика. В частности, дипломат заявил о том, что России и Великобритании никогда не удастся восстановить отношения.

«Даже в западном сообществе есть немало деятелей, которые имеют здравый ум и незашоренный взгляд. Вот, например, мой сосед Борис Джонсон недавно заявил, что у него нет доказательств, что Россия вмешивалась в референдум по выходу Британии из Евросоюза», — сказал Сергей Лавров на пресс-конференции.

На это заявление британский дипломат ответил, что у его стороны нет доказательств «успешного вмешательства» РФ в дела Великобритании.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Клинцевич отметил, что Запад по-прежнему очень агрессивно настроен по отношению в России.

«Определенный тренд давно уже задан, русофобия — это самый продаваемый товар, который активно эксплуатируется. Каждый из должностных лиц, проводя подобные встречи с нами, с одной стороны, пытается навести мосты, а с другой стороны — незамедлительно позволяет себе подобного рода выпады», — сказал парламентарий.

По словам Франца Клинцевича, Великобритании необходимо наладить отношения с РФ. При этом он объяснил выпады Джонсона в адрес РФ попыткой «прогнуться под Соединенные Штаты».

«Это такая контрпродуктивая позиция, которая могла бы быть приемлемой еще пять-десять лет назад. Но сегодня Россия не потерпит такого отношения к себе. И эти переговоры, полагаю, не дадут никакого результата. И для тех, кто позволяет себе так с нами разговаривать, закончится все в итоге крайне негативно», — продолжает сенатор.

Подобного рода дипломатическая риторика, уверен сенатор, навредит общему делу.