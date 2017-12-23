Сирия: восемь нарушений перемирия зафиксировано в провинциях Алеппо и Дамаск

Москва, 23 декабря. Россия зафиксировала восемь нарушений режима прекращения огня в Сирии за сутки, Турция — одно. Как сообщается в бюллетене Центра примирения враждующих сторон в САР, перемирие нарушалось в провинциях Алеппо и Дамаск.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии… зафиксировано восемь нарушений в провинциях: Алеппо — семь, Дамаск — одно», — говорится в документе.

Турция зафиксировала стрельбу в провинции Дамаск. Отмечается, что ситуация в зонах деэскалации остается стабильной.

Также Россия оказала гуманитарную помощь жителям населенного пункта Айн- эль-Байда в провинции Алеппо. Они получили 2,1 тонны продуктов питания.