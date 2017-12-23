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Сирия: восемь нарушений перемирия зафиксировано в провинциях Алеппо и Дамаск
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    Сирия: восемь нарушений перемирия зафиксировано в провинциях Алеппо и Дамаск

    10:56  23 Декабря 2017  /обновлено: 10:56  23 Декабря 2017
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    Сирия: восемь нарушений перемирия зафиксировано в провинциях Алеппо и Дамаск

    Москва, 23 декабря. Россия зафиксировала восемь нарушений режима прекращения огня в Сирии за сутки, Турция  — одно. Как сообщается в бюллетене Центра примирения враждующих сторон в САР, перемирие нарушалось в провинциях Алеппо и Дамаск.

    «Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии… зафиксировано восемь нарушений в провинциях: Алеппо — семь, Дамаск — одно», — говорится в документе.

    Турция зафиксировала стрельбу в провинции Дамаск. Отмечается, что ситуация в зонах деэскалации остается стабильной. 

    Также Россия оказала гуманитарную помощь жителям населенного пункта Айн- эль-Байда в провинции Алеппо. Они получили 2,1 тонны продуктов питания.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #сирия #алеппо #дамаск #вкс рф #перемирие
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