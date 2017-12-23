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Сирия: два населенных пункта в провинциях Хомс и Алеппо присоединились к перемирию
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    Сирия: два населенных пункта в провинциях Хомс и Алеппо присоединились к перемирию

    10:28  23 Декабря 2017  /обновлено: 10:28  23 Декабря 2017
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    Сирия: два населенных пункта в провинциях Хомс и Алеппо присоединились к перемирию

    Москва, 23 декабря. Еще два населенных пункта присоединились к режиму прекращения огня в Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене оборонного ведомства России.

    «В течение суток подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов Мшерфет-Ирджель провинции Алеппо и Эль-Мухаджерин провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий», — говорится в бюллетене Минобороны РФ.

    Таким образом, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу прекращения огня, увеличилось до 2315. 

    Ранее в Минобороны сообщили о восьми нарушениях режима перемирия в Сирийской Арабской Республике за сутки.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сирия #алеппо #минобороны рф #хомс
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