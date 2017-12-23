Сирия: два населенных пункта в провинциях Хомс и Алеппо присоединились к перемирию

Москва, 23 декабря. Еще два населенных пункта присоединились к режиму прекращения огня в Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене оборонного ведомства России.

«В течение суток подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов Мшерфет-Ирджель провинции Алеппо и Эль-Мухаджерин провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий», — говорится в бюллетене Минобороны РФ.

#СИРИЯ Информационный бюллетень Минобороны России о соблюдении режима прекращения огня в САР (23 декабря 2017 г.) https://t.co/T606haFtp9 pic.twitter.com/qkx33UGeuD — Минобороны России (@mod_russia) December 23, 2017

Таким образом, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу прекращения огня, увеличилось до 2315.

Ранее в Минобороны сообщили о восьми нарушениях режима перемирия в Сирийской Арабской Республике за сутки.