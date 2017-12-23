Москва, 23 декабря. Россия отмечает попытки дестабилизировать ситуацию в Сирии после начала начала вывода основной части ВКС РФ. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по урегулированию в САР Александр Лаврентьев.

«Не всем нравится то, что Россия сейчас возглавила процесс политического урегулирования, и не только политического, но и борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, ИГИЛ;1 запрещена в РФ), с террористическими группировками в Сирии», — заявил он.

По словам Лаврентьева, Россия пытается действовать в интересах сирийского народа в данной ситуации, сообщает РИА Новости.

Напомним, президент РФ Владимир Путин отдал приказ о выводе основной группировки войск ВС РФ из Сирии, подчеркнув, что российские военные справились с задачей по разгрому ИГ. РФ оказывает помощь Армии САР по борьбе с терроризмом с сентября 2015 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.