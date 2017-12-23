Лаврентьев рассказал о сроках имплементации итогов конгресса нацдиалога Сирии

Астана, 23 декабря. Сроков для имплементации итогов конгресса нацдиалога Сирии в Сочи нет, заявил в субботу спецпосланник президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

По его словам, четких сроков исполнения решений, которые будут приняты на конгрессе национального диалога Сирии в Сочи нет: это могут быть как полгода, так и год. Главной задачей сегодня является запуск самого процесса.

«Здесь мы забегаем очень далеко вперед. Самое главное нам запустить этот процесс, и главное, чтобы он пошел», — сообщил Лаврентьев в интервью РИА Новости.

Как добавил спецпосланник президента, важно, чтобы процесс поддержало международное сообщество и ООН, чтобы «идея была подхвачена и приняла воплощение в реальных конкретных делах», временные параметры в этом вопросе отступают на второй план.

«Хотя, конечно, всем хочется, чтобы реальные результаты были достигнуты как можно быстрее», — сказал Лаврентьев.

Напомним, ранее спецпосланник президента РФ Александр Лаврентьев сообщил, что пока кандидатуры председателя конгресса национального диалога Сирии нет.

Накануне стало известно, что конгресс пройдет в Сочи 29 и 30 января 2018 года.