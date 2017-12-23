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Лаврентьев рассказал о сроках имплементации итогов конгресса нацдиалога Сирии
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    Лаврентьев рассказал о сроках имплементации итогов конгресса нацдиалога Сирии

    10:20  23 Декабря 2017  /обновлено: 10:21  23 Декабря 2017
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    Лаврентьев рассказал о сроках имплементации итогов конгресса нацдиалога Сирии

    Астана, 23 декабря. Сроков для имплементации итогов конгресса нацдиалога Сирии в Сочи нет, заявил в субботу спецпосланник президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

    По его словам, четких сроков исполнения решений, которые будут приняты на конгрессе национального диалога Сирии в Сочи нет: это могут быть как полгода, так и год. Главной задачей сегодня является запуск самого процесса.

    «Здесь мы забегаем очень далеко вперед. Самое главное нам запустить этот процесс, и главное, чтобы он пошел», — сообщил Лаврентьев в интервью РИА Новости.

    Как добавил спецпосланник президента, важно, чтобы процесс поддержало международное сообщество и ООН, чтобы «идея была подхвачена и приняла воплощение в реальных конкретных делах», временные параметры в этом вопросе отступают на второй план.

    Лаврентьев рассказал о сроках имплементации итогов конгресса нацдиалога Сирии

    «Хотя, конечно, всем хочется, чтобы реальные результаты были достигнуты как можно быстрее», — сказал Лаврентьев.

    Напомним, ранее спецпосланник президента РФ Александр Лаврентьев сообщил, что пока кандидатуры председателя конгресса национального диалога Сирии нет. 

    Накануне стало известно, что конгресс пройдет в Сочи 29 и 30 января 2018 года.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #лаврентьев #конгресс национального диалога
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