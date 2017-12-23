Почти 90 человек погибли на Филиппинах во время наводнений и оползней

Манила, 23 декабря. Около 90 человек погибли на этой неделе на Филиппинах в результате схода селя и наводнений, вызванных тропическим штормом.

Еще несколько десятков человек числятся пропавшими без вести, сообщает агентство «Синьхуа». Сейчас на Филиппинах действуют 608 центров эвакуации, в них могут разместиться 44 тысячи человек.

Больше всего от стихии пострадали провинция Билиран и остров Минданао, где под оползнем, по данным Reuters, может оказаться целая деревня.