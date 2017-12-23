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Страны-гаранты по Сирии, ООН и другие могут участвовать в конгрессе нацдиалога как наблюдатели
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    Страны-гаранты по Сирии, ООН и другие могут участвовать в конгрессе нацдиалога как наблюдатели

    9:52  23 Декабря 2017  /обновлено: 10:15  23 Декабря 2017
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    Страны-гаранты по Сирии, ООН и другие могут участвовать в конгрессе нацдиалога как наблюдатели

    Москва, 23 декабря. Страны-гаранты по Сирии, ООН, другие члены мирового сообщества могут участвовать в конгрессе национального диалога только как наблюдатели. Об этом в субботу заявил спецпосланник президента Российской Федерации по Сирии Александр Лаврентьев. 

    Он подчеркнул, что на конгрессе национального диалога Сирии смогут выступить лишь сирийские участники, добавив, что в настоящее время данный вопрос прорабатывается, передает «РИА Новости»

    «Мы считаем, что, наверное, в качестве наблюдателей могут присутствовать и страны-гаранты, представители ООН соответственно», — сообщил он. 

    Страны-гаранты по Сирии, ООН и другие могут участвовать в конгрессе нацдиалога как наблюдатели

    Лаврентьев отметил, что страны-гаранты могут участвовать только в качестве наблюдателей, чтобы «не оказывать какого-либо воздействия».

    «Своим присутствием страны-гаранты призваны поддержать стремление сирийского народа найти выход из кризисной ситуации, но ни в коем случае не оказывать какого-то воздействия. И, как мне кажется, ни одной из стран не будет предоставлено слово для выступления», — подытожил он.

    Конгресс национального диалога Сирии пройдет в Сочи 29-30 января. 

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сирия #лаврентьев #конгресс сирийского народа
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