Страны-гаранты по Сирии, ООН и другие могут участвовать в конгрессе нацдиалога как наблюдатели

Москва, 23 декабря. Страны-гаранты по Сирии, ООН, другие члены мирового сообщества могут участвовать в конгрессе национального диалога только как наблюдатели. Об этом в субботу заявил спецпосланник президента Российской Федерации по Сирии Александр Лаврентьев.

Он подчеркнул, что на конгрессе национального диалога Сирии смогут выступить лишь сирийские участники, добавив, что в настоящее время данный вопрос прорабатывается, передает «РИА Новости».

«Мы считаем, что, наверное, в качестве наблюдателей могут присутствовать и страны-гаранты, представители ООН соответственно», — сообщил он.

Лаврентьев отметил, что страны-гаранты могут участвовать только в качестве наблюдателей, чтобы «не оказывать какого-либо воздействия».

«Своим присутствием страны-гаранты призваны поддержать стремление сирийского народа найти выход из кризисной ситуации, но ни в коем случае не оказывать какого-то воздействия. И, как мне кажется, ни одной из стран не будет предоставлено слово для выступления», — подытожил он.

Конгресс национального диалога Сирии пройдет в Сочи 29-30 января.