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Император Японии заявил о начале подготовки к передаче трона
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    Император Японии заявил о начале подготовки к передаче трона

    9:40  23 Декабря 2017  /обновлено: 9:40  23 Декабря 2017
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    Император Японии заявил о начале подготовки к передаче трона

    Токио, 23 декабря. В день своего 84-летия император Японии Акихито сообщил, что готов начать подготовку к передаче трона.

    Передача престола наследнику при жизни императора произойдет в Японии впервые. Согласно законодательству страны, наследник может занять трон только после смерти императора. Прошлым летом Акихито в своем обращении к японскому народу сообщил, что выполнять свои обязанности ему становится трудно в связи с преклонным возрастом. Он выразил желание передать трон наследнику и удалиться от дел.

    На рассмотрение вопроса, насколько возможно отступить от правил, экспертам понадобился почти год. В июне 2017 года японский парламент принял «особый закон», разрешивший прижизненную передачу трона.

    Император Японии заявил о начале подготовки к передаче трона

    В субботу в своем выступлении Акихито поблагодарил всех, кто помог принять такое решение, и сообщил, что в оставшееся время продолжит выполнять функции символа нации, пишет РИА Новости.

    «Я благодарен многим людям, которые с разных позиций рассмотрели (вопрос – прим. ФАН) и приложили усилия для этого. В оставшиеся дни я буду, выполняя функции символа нации, готовиться к наследованию для перехода в новую эпоху», — сообщил император.

    День восшествия наследника на японский престол назначен на 1 мая 2019 года.

    Автор: Алексей Громов
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    #япония #акихито #император #трон
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