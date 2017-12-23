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Кандидатуры председателя конгресса нацдиалога Сирии пока нет — Лаврентьев
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    Кандидатуры председателя конгресса нацдиалога Сирии пока нет — Лаврентьев

    9:36  23 Декабря 2017  /обновлено: 9:54  23 Декабря 2017
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    Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев (слева)

    Москва, 23 декабря. Кандидатуры председателя конгресса национального диалога Сирии пока нет. Об этом рассказал специальный представитель главы российского государства по Сирии Александр Лаврентьев. 

    Ранее появилась информация о том, что якобы Фарука Шараа пригласили открыть конгресс сирийского национального диалога в городе Сочи. По неподтвержденным данным, бывший вице-президент может возглавить форум.

    Однако Лаврентьев опроверг данную информацию, назвав ее слухами, передает «РИА Новости».

    «Это все слухи. Никаких имен пока нет», — сказал Лаврентьев.

    Напомним, ранее в дипломатическом ведомстве Казахстана сообщили, что конгресс национального диалога Сирийской Арабской Республики состоится в Сочи 29-30 января 2018 года.

    Кандидатуры председателя конгресса нацдиалога Сирии пока нет — Лаврентьев

    В настоящее время список участников конгресса национального диалога Сирии не согласован. 

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сирия
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