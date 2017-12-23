Кандидатуры председателя конгресса нацдиалога Сирии пока нет — Лаврентьев

Москва, 23 декабря. Кандидатуры председателя конгресса национального диалога Сирии пока нет. Об этом рассказал специальный представитель главы российского государства по Сирии Александр Лаврентьев.

Ранее появилась информация о том, что якобы Фарука Шараа пригласили открыть конгресс сирийского национального диалога в городе Сочи. По неподтвержденным данным, бывший вице-президент может возглавить форум.

Однако Лаврентьев опроверг данную информацию, назвав ее слухами, передает «РИА Новости».

«Это все слухи. Никаких имен пока нет», — сказал Лаврентьев.

Напомним, ранее в дипломатическом ведомстве Казахстана сообщили, что конгресс национального диалога Сирийской Арабской Республики состоится в Сочи 29-30 января 2018 года.

В настоящее время список участников конгресса национального диалога Сирии не согласован.