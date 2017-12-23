Игроки «Нью-Йорк Космос» спрашивают меня про Путина — Стариков

Нью-Йорк, 23 декабря. Экс-нападающий молодежной команды «Зенита» Евгений Стариков рассказал о своем новом клубе «Нью-Йорк Космос», выступающем в Североамериканской футбольной лиге (NASL), и об интересе американцев к президенту России Владимиру Путину.

По словам 29-летнего футболиста, партнеры по команде не знают, как к нему относиться: как к американцу или же как к русскому.

«Спрашивают меня про мою карьеру на той стороне Атлантики и обязательно про Путина. А некоторые даже шутят, что я русский шпион», — передает слова Старикова Championat.com.

Он также рассказал, что по сей день у него только американский паспорт, добавив, что давно мечтал о российском гражданстве.

Напомним, Стариков перешел в нью-йоркский клуб в 2017 году. За «Космос» он провел 27 матча и записал в свой актив четыре гола.

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