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Игроки «Нью-Йорк Космос» спрашивают меня про Путина — Стариков
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    Игроки «Нью-Йорк Космос» спрашивают меня про Путина — Стариков

    10:00  23 Декабря 2017
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    Игроки «Нью-Йорк Космос» спрашивают меня про Путина — Стариков

    Нью-Йорк, 23 декабря. Экс-нападающий молодежной команды «Зенита» Евгений Стариков рассказал о своем новом клубе «Нью-Йорк Космос», выступающем в Североамериканской футбольной лиге (NASL), и об интересе американцев к президенту России Владимиру Путину. 

    По словам 29-летнего футболиста, партнеры по команде не знают, как к нему относиться: как к американцу или же как к русскому. 

    «Спрашивают меня про мою карьеру на той стороне Атлантики и обязательно про Путина. А некоторые даже шутят, что я русский шпион», — передает слова Старикова Championat.com

    Он также рассказал, что по сей день у него только американский паспорт, добавив, что давно мечтал о российском гражданстве. 

    Напомним, Стариков перешел в нью-йоркский клуб в 2017 году. За «Космос» он провел 27 матча и записал в свой актив четыре гола.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #сша #стариков
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