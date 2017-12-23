Директор совхоза имени Ленина разрушил стратегию Собчак

Москва, 23 декабря. Решение ЦК КПРФ поддержать выдвижение директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на пост президента РФ на выборах в 2018 году рушит стратегию телеведущей Ксении Собчак, считают аналитики.

Заявив о намерении баллотироваться в президенты, Собчак сообщила, что хочет, чтобы избиратели увидели в бюллетене новую фамилию. Теперь она появится и без Собчак: вместо лидера КПРФ Геннадия Зюганова, как это было раньше, в этот раз партию коммунистов на выборах представит мало известный Грудинин, пишет ИА «Политика сегодня».

В отличие от Собчак Грудинин имеет управленческий опыт и, как считают аналитики издания, «может вернуть коммунистам голоса левых».

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Эту дату на прошлой неделе утвердил Совет Федерации. 18 декабря официально стартовала президентская кампания. Первым зарегистрированным кандидатом в президенты стал накануне лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В качестве кандидата примет участие в выборах и действующий глава государства Владимир Путин. Об этом он сообщил 6 декабря в Нижнем Новгороде. По данным Фонда «Общественной мнение», уже сейчас почти 70% россиян готовы отдать за него свой голос.

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что предложит свою кандидатуру на пост президента, осенью. Она называет себя «кандидатом против всех». Такое заявление помогло Собчак вернуться в эфир федеральных каналов, куда ее приглашали для участия в политических программах. Однако рейтингу телеведущей это не помогло. Согласно опросам социологов, она лидирует в антирейтингах: россияне голосовать за Собчак не готовы.