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Политика
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Украина
Трамп временно лишил Украину некоторых преференций по беспошлинной торговле
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    Трамп временно лишил Украину некоторых преференций по беспошлинной торговле

    9:23  23 Декабря 2017  /обновлено: 9:23  23 Декабря 2017
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    Трамп временно лишил Украину некоторых преференций по беспошлинной торговле
    Вашингтон, 23 декабря. Президент США Дональд Трамп принял решение вывести Украину из-под действия генеральной системы торговых преференций (ГСП).

    Такое решение принято в связи с «недостаточными усилиями властей Украины по охране интеллектуальной собственности», говорится в письме американского лидера конгрессу.

    Как сообщается в документе, исходя из того, «в какой степени указанная развивающаяся страна-бенефициарий обеспечивает адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности», президент принял решение приостановить беспошлинный режим в отношении ряда видов продукции с Украины.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #сша #украина #трамп #торговля
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