Трамп временно лишил Украину некоторых преференций по беспошлинной торговле



Вашингтон, 23 декабря. Президент США Дональд Трамп принял решение вывести Украину из-под действия генеральной системы торговых преференций (ГСП).

Такое решение принято в связи с «недостаточными усилиями властей Украины по охране интеллектуальной собственности», говорится в письме американского лидера конгрессу.

Как сообщается в документе, исходя из того, «в какой степени указанная развивающаяся страна-бенефициарий обеспечивает адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности», президент принял решение приостановить беспошлинный режим в отношении ряда видов продукции с Украины.