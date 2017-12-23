В рабочую группу по освобождению заключенных в Сирии войдут представители стран-гарантов

Москва, 23 декабря. В рабочую группу по освобождению заключенных в Сирии войдут лишь представители стран-гарантов, без сирийских сторон. Об этом в субботу заявил спецпредставитель президента Российской Федерации по Сирии Александр Лаврентьев.

Он подчеркнул, что трем государствам-гарантам (России, Ирану и Турции — Прим.ред.) необходимо выбрать представителей, которые с представителем Организации объединенных наций (ООН) будут налаживать работу по согласованию списков лиц, которые задержаны и находятся под стражей относительно их обмена, передает «РИА Новости».

Лаврентьев добавил, что ранее планировалось включить в рабочую группу и представителей сирийского правительства и оппозиции САР.