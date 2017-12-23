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В рабочую группу по освобождению заключенных в Сирии войдут представители стран-гарантов
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    В рабочую группу по освобождению заключенных в Сирии войдут представители стран-гарантов

    9:08  23 Декабря 2017  /обновлено: 9:26  23 Декабря 2017
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    В рабочую группу по освобождению заключенных в Сирии войдут представители стран-гарантов

    Москва, 23 декабря. В рабочую группу по освобождению заключенных в Сирии войдут лишь представители стран-гарантов, без сирийских сторон. Об этом в субботу заявил спецпредставитель президента Российской Федерации по Сирии Александр Лаврентьев.

    Он подчеркнул, что трем государствам-гарантам (России, Ирану и Турции — Прим.ред.) необходимо выбрать представителей, которые с представителем Организации объединенных наций (ООН) будут налаживать работу по согласованию списков лиц, которые задержаны и находятся под стражей относительно их обмена, передает «РИА Новости».

    В рабочую группу по освобождению заключенных в Сирии войдут представители стран-гарантов

    Лаврентьев добавил, что ранее планировалось включить в рабочую группу и представителей сирийского правительства и оппозиции САР.

    «Но на данный момент мы посчитали, что это не так актуально», — резюмировал он, добавив, что работа группы начнется ориентировочно в течение двух-трех недель.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сирия
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