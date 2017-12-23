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Рабочая группа по освобождению заключенных в Сирии начнет работу в течение двух-трех недель
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    Рабочая группа по освобождению заключенных в Сирии начнет работу в течение двух-трех недель

    9:04  23 Декабря 2017  /обновлено: 9:16  23 Декабря 2017
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    Рабочая группа по освобождению заключенных в Сирии начнет работу в течение двух-трех недель

    Москва, 23 декабря. Рабочая группа по освобождению заключенных в Сирии начнет работу в течение ближайших двух-трех недель. Об этом в субботу сообщил специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. 

    По его словам, данная группа будет сформирована, но «все должны понимать, что на это понадобится какое-то время», передает «РИА Новости»

    Лаврентьев уточнил, что свою работу группа начнет в течение ближайших двух или трех недель.

    «Нужно учитывать, что сохраняется очень низкий уровень доверия между конфликтующими сторонами, которые боятся даже того, чтобы передавать списки лиц (задержанных — Прим.ред.), из-за опасений, что они будут убиты», — сказал Лаврентьев.

    Рабочая группа по освобождению заключенных в Сирии начнет работу в течение двух-трех недель

    Ранее Лаврентьев сообщил, что Дамаск намерен попросить другие страны снять санкции и помочь с восстановлением Сирии. 

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сирия #лаврентьев
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