Рабочая группа по освобождению заключенных в Сирии начнет работу в течение двух-трех недель

Москва, 23 декабря. Рабочая группа по освобождению заключенных в Сирии начнет работу в течение ближайших двух-трех недель. Об этом в субботу сообщил специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

По его словам, данная группа будет сформирована, но «все должны понимать, что на это понадобится какое-то время», передает «РИА Новости».

Лаврентьев уточнил, что свою работу группа начнет в течение ближайших двух или трех недель.

«Нужно учитывать, что сохраняется очень низкий уровень доверия между конфликтующими сторонами, которые боятся даже того, чтобы передавать списки лиц (задержанных — Прим.ред.), из-за опасений, что они будут убиты», — сказал Лаврентьев.

Ранее Лаврентьев сообщил, что Дамаск намерен попросить другие страны снять санкции и помочь с восстановлением Сирии.