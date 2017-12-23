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Россия, Иран и Турция призвали создать международную группу по разминированию в Сирии
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    Россия, Иран и Турция призвали создать международную группу по разминированию в Сирии

    8:59  23 Декабря 2017  /обновлено: 9:57  23 Декабря 2017
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    Россия, Иран и Турция призвали создать международную группу по разминированию в Сирии

    Москва, 23 декабря. Россия, Иран и Турция обратились к сирийскому правительству и службе ООН по вопросам разминирования (ЮНМАС) с предложением создать международную группу по разминированию в САР.

    Об этом сообщается на сайте МИД РФ. Как уточняется в заявлении, Россия, Иран и Турция предупреждают о масштабной угрозе целенаправленного минирования и уничтожения террористами памятников мировой истории и культурного наследия.

    «Серьезную опасность представляет нахождение взрывоопасных предметов в населенных районах и объектах исторического наследия в Сирии, имеющих мировое цивилизационное значение», — говорится в сообщении.

    Россия, Иран и Турция призвали создать международную группу по разминированию в Сирии

    В связи с этим Россия, Иран и Турция призвали службу ООН по вопросам разминирования (ЮНМАС) и правительство Сирии совместно создать международную группу по разминированию. При этом страны-гаранты пообещали содействовать усилиям международного сообщества в этой работе. Принять участие в разминировании в Сирии Россия, Турция и Иран призвали всех стран-членов ООН, «несмотря на политическую ситуацию».

    Напомним, накануне Россия, Турция и Иран приняли совместный документ по разминированию в Сирии, а также «Положение по рабочей группе касательно освобождения пленных и задержанных и их обмена, как и распознаванию без вести пропавших лиц».

    Автор: Алексей Громов
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