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Сирия: США отказались от предложения стать страной-гарантом переговоров в Астане
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    Сирия: США отказались от предложения стать страной-гарантом переговоров в Астане

    8:55  23 Декабря 2017  /обновлено: 8:55  23 Декабря 2017
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    Сирия: США отказались от предложения стать страной-гарантом переговоров в Астане

    Астана, 23 декабря. Власти США отказались от предложения России стать страной-гарантом переговоров в Астане.

    Об этом в интервью RT рассказал специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, который отметил, что Штаты, наверняка, пожалели об этом, когда увидели, что процесс в Астане развивается и идет вперед.

    «В свое время мы предлагали США стать гарантом астанинского процесса. Мы никогда не пытаемся кого-либо изолировать от политических мероприятий. Если Вашингтон желает участвовать, мы ожидаем от них лишь соответствующего обращения», — заявил дипломат.

    Кроме того, Александр Лаврентьев отметил, что в вопросе урегулирования ситуации в Сирийской арабской республике важно то, чтобы все участники процесса «двигались в одном направлении».

    «Процесс политического урегулирования — это, если образно представить, большая лодка, где все должны грести в одном направлении. Если это будет так, то мы достигнем намеченной цели, если нет, то будем крутиться по кругу или пойдем по течению», — резюмировал Лаврентьев.

    Сирия: США отказались от предложения стать страной-гарантом переговоров в Астане

    Напомним, что ранее специальный представитель президента РФ по Сирии заявил, что резолюция Совета Безопасности ООН по конгрессу в Сочи и утверждению его итогов не нужна.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #сша #сирия #астана #александр лаврентьев
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