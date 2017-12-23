Сирия: США отказались от предложения стать страной-гарантом переговоров в Астане

Астана, 23 декабря. Власти США отказались от предложения России стать страной-гарантом переговоров в Астане.

Об этом в интервью RT рассказал специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, который отметил, что Штаты, наверняка, пожалели об этом, когда увидели, что процесс в Астане развивается и идет вперед.

«В свое время мы предлагали США стать гарантом астанинского процесса. Мы никогда не пытаемся кого-либо изолировать от политических мероприятий. Если Вашингтон желает участвовать, мы ожидаем от них лишь соответствующего обращения», — заявил дипломат.

Кроме того, Александр Лаврентьев отметил, что в вопросе урегулирования ситуации в Сирийской арабской республике важно то, чтобы все участники процесса «двигались в одном направлении».

«Процесс политического урегулирования — это, если образно представить, большая лодка, где все должны грести в одном направлении. Если это будет так, то мы достигнем намеченной цели, если нет, то будем крутиться по кругу или пойдем по течению», — резюмировал Лаврентьев.

Напомним, что ранее специальный представитель президента РФ по Сирии заявил, что резолюция Совета Безопасности ООН по конгрессу в Сочи и утверждению его итогов не нужна.