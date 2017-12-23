Россияне назвали победу в Сирии и выдвижение Путина на выборы-2018 событиями года

Москва, 23 декабря. Одиннадцать процентов граждан Российской Федерации считают событием года победу над терроризмом в Сирийской Арабской Республике, а также вывод российских войск из САР. Об этом свидетельствуют данные исследования Фонда общественного мнения (ФОМ).

Сообщается, что социологический опрос был проведен 16-17 декабря в 104 населенных пунктах России. В опросе приняло участие 1,5 тыс. граждан, передает «РИА Новости».

Что касается остальных респондентов, то в числе ключевых событий 2017 года они отметили строительство Крымского моста, вековой юбилей Октябрьской революции, события на Украине, решение об участии Владимира Путина на президентских выборах-2018.

Событием года в мире 26% российских респондентов считают победу над боевиками в Сирии. Пятнадцать процентов назвали событиями года допинг-скандалы, ракетно-ядерные испытания в Северной Корее, масштабные террористические акты.

Больше половины опрошенных (54%) не смогли ответить на поставленный вопрос.

Напомним, 6 декабря действующий президент РФ Владимир Путин объявил о решении идти на выборы-2018. Лидер страны пойдет на выборы как самовыдвиженец.

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