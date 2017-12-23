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Политика
Комиссию по конституции Сирии должен одобрить Асад, но возможны другие механизмы – Лаврентьев
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    Комиссию по конституции Сирии должен одобрить Асад, но возможны другие механизмы – Лаврентьев

    8:51  23 Декабря 2017  /обновлено: 8:51  23 Декабря 2017
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    Комиссию по конституции Сирии должен одобрить Асад, но возможны другие механизмы – Лаврентьев

    Астана, 23 декабря. Создание конституционной комиссии Сирии должен одобрить указом президент Башар Асад, но не исключено, что будет найден альтернативный механизм.

    Такое мнение высказал в интервью РИА Новости спецпосланник президента РФ Александр Лаврентьев. Он отметил, что сирийцы должны сами решать, создавать конституционную комиссию для проведения реформы или нет. В любом случае, отметил Лаврентьев, это «должно коррелировать с сирийским законодательством и должно строиться в строгом соответствии с действующей конституцией». Он напомнил, что согласно конституции САР, такую комиссию должен подтвердить действующий президент.

    Лаврентьев не исключил, что могут быть найдены и другие механизмы.

    Ранее Лаврентьев высказал мнение, что на предстоящем конгрессе в Сочи Сирия попросит мир снять санкции и помочь с восстановлением страны.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #сирия #лаврентьев
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