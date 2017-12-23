Комиссию по конституции Сирии должен одобрить Асад, но возможны другие механизмы – Лаврентьев

Астана, 23 декабря. Создание конституционной комиссии Сирии должен одобрить указом президент Башар Асад, но не исключено, что будет найден альтернативный механизм.

Такое мнение высказал в интервью РИА Новости спецпосланник президента РФ Александр Лаврентьев. Он отметил, что сирийцы должны сами решать, создавать конституционную комиссию для проведения реформы или нет. В любом случае, отметил Лаврентьев, это «должно коррелировать с сирийским законодательством и должно строиться в строгом соответствии с действующей конституцией». Он напомнил, что согласно конституции САР, такую комиссию должен подтвердить действующий президент.

Лаврентьев не исключил, что могут быть найдены и другие механизмы.

Ранее Лаврентьев высказал мнение, что на предстоящем конгрессе в Сочи Сирия попросит мир снять санкции и помочь с восстановлением страны.