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Общественный деятель рассказал, как Путин удивил Запад
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    Общественный деятель рассказал, как Путин удивил Запад

    8:39  23 Декабря 2017  /обновлено: 8:39  23 Декабря 2017
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    Общественный деятель рассказал, как Путин удивил Запад

    Москва, 23 декабря. Общественный деятель Леонид Гозман рассказал о нескольких решениях президента России Владимира Путина, которые удивили Запад.

    В частности, по словам Гозмана, за рубежом не могли ожидать, что Путин поблагодарит американские спецслужбы и поддержит участие российских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такие шаги российского лидера Гозман назвал в интервью изданию «Обозреватель» «неожиданными».

    Напомним, на прошлой неделе сотрудникам ФСБ России удалось предотвратить готовящийся теракт в Петербурге. Сторонники ИГ1 (запрещенная в РФ террористическая организация) собирались произвести взрыв в Казанском соборе. Разведданные о подготовке теракта российской стороне передали сотрудники ЦРУ США. Путин позвонил американскому коллеге Дональду Трампу и через него передал благодарность спецслужбам США.

    Общественный деятель рассказал, как Путин удивил Запад

    Вторым неожиданным шагом российского президента Гозман назвал поддержку участия российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане. По словам общественника, на Западе ожидали, что отстранение сборной РФ от участия в Играх приведет к тому, что Россия будет бойкотировать Олимпиаду.

    Но этого не произошло. Путин подчеркнул, что отстранение россиян было неправомерным, однако, понимая, насколько важно для каждого спортсмена участие в Олимпийских играх, он сообщил, что члены сборной должны сами принять решение ехать в Пхенчхан или нет, на родине их поддержат в любом случае.  

    Ранее, 5 декабря, Международный олимпийский комитет принял решение отстранить российскую сборную от участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году, отметив, что некоторые спортсмены из РФ, одобренные специальной комиссией, смогут выступить на Играх под нейтральным флагом.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #путин #сша #цру #олимпиада-2018 #гозман
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