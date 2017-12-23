Общественный деятель рассказал, как Путин удивил Запад

Москва, 23 декабря. Общественный деятель Леонид Гозман рассказал о нескольких решениях президента России Владимира Путина, которые удивили Запад.

В частности, по словам Гозмана, за рубежом не могли ожидать, что Путин поблагодарит американские спецслужбы и поддержит участие российских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такие шаги российского лидера Гозман назвал в интервью изданию «Обозреватель» «неожиданными».

Напомним, на прошлой неделе сотрудникам ФСБ России удалось предотвратить готовящийся теракт в Петербурге. Сторонники ИГ1 (запрещенная в РФ террористическая организация) собирались произвести взрыв в Казанском соборе. Разведданные о подготовке теракта российской стороне передали сотрудники ЦРУ США. Путин позвонил американскому коллеге Дональду Трампу и через него передал благодарность спецслужбам США.

Вторым неожиданным шагом российского президента Гозман назвал поддержку участия российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане. По словам общественника, на Западе ожидали, что отстранение сборной РФ от участия в Играх приведет к тому, что Россия будет бойкотировать Олимпиаду.

Но этого не произошло. Путин подчеркнул, что отстранение россиян было неправомерным, однако, понимая, насколько важно для каждого спортсмена участие в Олимпийских играх, он сообщил, что члены сборной должны сами принять решение ехать в Пхенчхан или нет, на родине их поддержат в любом случае.

Ранее, 5 декабря, Международный олимпийский комитет принял решение отстранить российскую сборную от участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году, отметив, что некоторые спортсмены из РФ, одобренные специальной комиссией, смогут выступить на Играх под нейтральным флагом.

1 Организация запрещена на территории РФ.