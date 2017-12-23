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Политика
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Лаврентьев заявил, что резолюция СБ ООН по конгрессу в Сочи не нужна
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    Лаврентьев заявил, что резолюция СБ ООН по конгрессу в Сочи не нужна

    8:38  23 Декабря 2017  /обновлено: 8:38  23 Декабря 2017
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    Лаврентьев заявил, что резолюция СБ ООН по конгрессу в Сочи не нужна

    Астана, 23 декабря. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что резолюция СБ ООН по конгрессу в Сочи и утверждению его итогов не нужна.

    Как сообщил дипломат РИА Новости, Москва не видит необходимости в новой резолюции Совета безопасности Организации Объединенных Наций. «Нет, она абсолютно не нужна. Это излишне», — уточнил глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане.

    Также Александр Лаврентьев заявил, что Россия надеется на совместную работу с США в борьбе в Сирии с запрещенной в РФ группировкой «Джебхат ан-Нусра»1, добавив, что некоторые действия администрации США зависят от внутриполитической конъюнктуры.

    Лаврентьев заявил, что резолюция СБ ООН по конгрессу в Сочи не нужна

    Кроме того, спецпредставитель президента РФ сказал, что Конгресс национального диалога Сирии обратится к международному сообществу с призывом оказать помощь в восстановлении страны, а также поднимет вопрос о снятии санкций с САР.
     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Константин Терехов
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    #сирия #сб оон #сар #астана #александр лаврентьев
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