Лаврентьев заявил, что резолюция СБ ООН по конгрессу в Сочи не нужна

Астана, 23 декабря. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что резолюция СБ ООН по конгрессу в Сочи и утверждению его итогов не нужна.

Как сообщил дипломат РИА Новости, Москва не видит необходимости в новой резолюции Совета безопасности Организации Объединенных Наций. «Нет, она абсолютно не нужна. Это излишне», — уточнил глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане.

Также Александр Лаврентьев заявил, что Россия надеется на совместную работу с США в борьбе в Сирии с запрещенной в РФ группировкой «Джебхат ан-Нусра»1, добавив, что некоторые действия администрации США зависят от внутриполитической конъюнктуры.

Кроме того, спецпредставитель президента РФ сказал, что Конгресс национального диалога Сирии обратится к международному сообществу с призывом оказать помощь в восстановлении страны, а также поднимет вопрос о снятии санкций с САР.



1 Организация запрещена на территории РФ.