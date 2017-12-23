Москва, 23 декабря. Конгресс нацдиалога Сирии обратится к международному сообществу с призывом оказать помощь в восстановлении страны, а также поднимет вопрос о снятии санкций с САР.

Такое мнение в интервью РИА Новости высказал спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Он уверен, что в рамках конгресса будут работать определенные подкомитеты: «и по конституционной реформе, и по рассмотрению гуманитарных вопросов, а также вопросов восстановления Сирии».

Кроме того, заявил спецпредставитель, уже наступило время «для рассмотрения вопроса снятия западных санкций». Лаврентьев подчеркнул, что Сирия нуждается в помощи, причем не только финансовой.

Ранее Лаврентьев заявил, что окончательный состав участников сирийского конгресса в Сочи пока не определен.