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Сирия попросит мир снять санкции и помочь с восстановлением страны — Лаврентьев
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    Сирия попросит мир снять санкции и помочь с восстановлением страны — Лаврентьев

    8:30  23 Декабря 2017  /обновлено: 8:30  23 Декабря 2017
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    Сирия попросит мир снять санкции и помочь с восстановлением страны — Лаврентьев

    Москва, 23 декабря. Конгресс нацдиалога Сирии обратится к международному сообществу с призывом оказать помощь в восстановлении страны, а также поднимет вопрос о снятии санкций с САР.

    Такое мнение в интервью РИА Новости высказал спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Он уверен, что в рамках конгресса будут работать определенные подкомитеты: «и по конституционной реформе, и по рассмотрению гуманитарных вопросов, а также вопросов восстановления Сирии».

    Кроме того, заявил спецпредставитель, уже наступило время «для рассмотрения вопроса снятия западных санкций». Лаврентьев подчеркнул, что Сирия нуждается в помощи, причем не только финансовой.

    Ранее Лаврентьев заявил, что окончательный состав участников сирийского конгресса в Сочи пока не определен.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #сирия #восстановление
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