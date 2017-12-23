Наблюдатели от РФ могут вернуться в зону деэскалации в провинции Идлиб

Астана, 23 декабря. При надлежащих условиях российские наблюдатели могут вернуться в зону деэскалации в сирийской провинции Идлиб, заявил в субботу спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

По его словам, окончательное решение по этому вопросу не принято, оно будет зависеть от ситуации, однако возвращение военных РФ в Идлиб не исключено.

«Это пока сложный вопрос, он решается. При надлежащих условиях наши наблюдатели могут вернуться», — приводит слова Лаврентьева ТАСС.

Напомним, в сентябре командующим российскими войсками в Сирии пришлось сформировать специальную группу, чтобы освободить взвод военной полиции РФ, заблокированный боевиками «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещенная в РФ террористическая организация).

Накануне ВКС РФ нанесли удары по точечным позициям боевиков террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ) в провинции Идлиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.