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Наблюдатели от РФ могут вернуться в зону деэскалации в провинции Идлиб
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    Наблюдатели от РФ могут вернуться в зону деэскалации в провинции Идлиб

    8:31  23 Декабря 2017  /обновлено: 8:31  23 Декабря 2017
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    Наблюдатели от РФ могут вернуться в зону деэскалации в провинции Идлиб

    Астана, 23 декабря. При надлежащих условиях российские наблюдатели могут вернуться в зону деэскалации в сирийской провинции Идлиб, заявил в субботу спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

    По его словам, окончательное решение по этому вопросу не принято, оно будет зависеть от ситуации, однако возвращение военных РФ в Идлиб не исключено.

    «Это пока сложный вопрос, он решается. При надлежащих условиях наши наблюдатели могут вернуться», — приводит слова Лаврентьева ТАСС.

    Напомним, в сентябре командующим российскими войсками в Сирии пришлось сформировать специальную группу, чтобы освободить взвод военной полиции РФ, заблокированный боевиками «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещенная в РФ террористическая организация).

    Накануне ВКС РФ нанесли удары по точечным позициям боевиков террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ) в провинции Идлиб.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #идлиб #лаврентьев
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