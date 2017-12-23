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Сирия: Россия надеется на совместную работу с США в борьбе с «Джебхат ан-Нусрой»
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    Сирия: Россия надеется на совместную работу с США в борьбе с «Джебхат ан-Нусрой»

    8:10  23 Декабря 2017  /обновлено: 8:22  23 Декабря 2017
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    Сирия: Россия надеется на совместную работу с США в борьбе с «Джебхат ан-Нусрой»

    Астана, 23 декабря. Российская Федерация надеется на совместную работу с Соединенными Штатами в борьбе в Сирии с запрещенной в РФ группировкой «Джебхат ан-Нусра»1.

    Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане, спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

    «У нас есть хороший результат совместной работы по борьбе с Исламским государством1 (группировка запрещена в РФ). Надеюсь, что такая же хорошая работа будет и в борьбе с другими террористическими организациями, в том числе с «Джебхат ан-Нусрой», — отметил дипломат.

    При этом, как заявил Александр Лаврентьева, некоторые действия администрации Белого дома связаны и зависят от внутриполитической конъюнктуры.

    «Мы поддерживаем контакты, работаем с американскими коллегами. Очень надеемся на то, что разум все-таки возобладает, и мы будем двигаться вместе», — резюмировал спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию.

    Сирия: Россия надеется на совместную работу с США в борьбе с «Джебхат ан-Нусрой»

    Добавим, что ранее Александр Лаврентьев заявил, что окончательный состав участников сирийского конгресса в Сочи пока не определен.
     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Константин Терехов
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