Сирия: Россия надеется на совместную работу с США в борьбе с «Джебхат ан-Нусрой»

Астана, 23 декабря. Российская Федерация надеется на совместную работу с Соединенными Штатами в борьбе в Сирии с запрещенной в РФ группировкой «Джебхат ан-Нусра»1.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане, спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«У нас есть хороший результат совместной работы по борьбе с Исламским государством1 (группировка запрещена в РФ). Надеюсь, что такая же хорошая работа будет и в борьбе с другими террористическими организациями, в том числе с «Джебхат ан-Нусрой», — отметил дипломат.

При этом, как заявил Александр Лаврентьева, некоторые действия администрации Белого дома связаны и зависят от внутриполитической конъюнктуры.

«Мы поддерживаем контакты, работаем с американскими коллегами. Очень надеемся на то, что разум все-таки возобладает, и мы будем двигаться вместе», — резюмировал спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию.

Добавим, что ранее Александр Лаврентьев заявил, что окончательный состав участников сирийского конгресса в Сочи пока не определен.



1 Организация запрещена на территории РФ.