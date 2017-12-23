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Политика
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О соблюдении объявленного в Донбассе перемирия рассказали в ЛНР
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    О соблюдении объявленного в Донбассе перемирия рассказали в ЛНР

    8:03  23 Декабря 2017  /обновлено: 8:03  23 Декабря 2017
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    О соблюдении объявленного в Донбассе перемирия рассказали в ЛНР

    Луганск (ЛНР), 23 декабря. В Луганской народной республики подтвердили факт соблюдения режима тишины, объявленного с полуночи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу народной милиции.

    При этом в оборонном ведомстве ЛНР также добавили, что накануне ВСУ обстреляли территорию ЛНР три раза. Под огонь киевских силовиков попали села Логвиново, Лозовое и Калиновка.

    По уточненным данным, ВСУ при обстрелах использовали стрелковое оружие и вооружение БМП, гранатометы СПГ и АГС, а также минометы 120 мм. Пострадавших и погибших среди мирного населения и личного состава нет.

    Напомним, что контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе в среду в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.

    Автор: Константин Терехов
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    #всу #донбасс #лнр #обстрелы #луганск
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