О соблюдении объявленного в Донбассе перемирия рассказали в ЛНР

Луганск (ЛНР), 23 декабря. В Луганской народной республики подтвердили факт соблюдения режима тишины, объявленного с полуночи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу народной милиции.

При этом в оборонном ведомстве ЛНР также добавили, что накануне ВСУ обстреляли территорию ЛНР три раза. Под огонь киевских силовиков попали села Логвиново, Лозовое и Калиновка.

По уточненным данным, ВСУ при обстрелах использовали стрелковое оружие и вооружение БМП, гранатометы СПГ и АГС, а также минометы 120 мм. Пострадавших и погибших среди мирного населения и личного состава нет.

Напомним, что контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе в среду в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.