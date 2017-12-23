В России стартовали продажи купе Infiniti Q60 2018 модельного года

Москва, 23 декабря. Компания Infiniti объявила о начале продаж в России купе Q60 2018 модельного года.

Как сообщает автопроизводитель, российским покупателям полноприводный Infiniti Q60 доступен только с одним двигателем — твин-турбо 3-литровым V6 мощностью в 405 л.с., работающим в паре с 7-ступенчатой автоматической трансмиссией.

В России автомобиль будет представлен только в комплектации Sport ProActive. Ее отличительные черты — 20-дюймовые колесные диски, мультимедийная система с навигацией, светодиодная оптика, спортивная выхлопная система и адаптивное рулевое управление.

Стоимость Infiniti Q60 следующего модельного года составит 3,4 млн руб.