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В России стартовали продажи купе Infiniti Q60 2018 модельного года
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    В России стартовали продажи купе Infiniti Q60 2018 модельного года

    8:07  23 Декабря 2017  /обновлено: 8:07  23 Декабря 2017
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    В России стартовали продажи купе Infiniti Q60 2018 модельного года

    Москва, 23 декабря. Компания Infiniti объявила о начале продаж в России купе Q60 2018 модельного года.

    Как сообщает автопроизводитель, российским покупателям полноприводный Infiniti Q60 доступен только с одним двигателем — твин-турбо 3-литровым V6 мощностью в 405 л.с., работающим в паре с 7-ступенчатой автоматической трансмиссией.

    В России автомобиль будет представлен только в комплектации Sport ProActive. Ее отличительные черты — 20-дюймовые колесные диски, мультимедийная система с навигацией, светодиодная оптика, спортивная выхлопная система и адаптивное рулевое управление.

    Стоимость Infiniti Q60 следующего модельного года составит 3,4 млн руб.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #авто #infiniti
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