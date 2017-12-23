Видео об эволюции седана BMW M5 за 33 года появилось в Сети

Москва, 23 декабря. Четырехминутный видеоролик об эволюции седана BMW M5 с 1985 по 2018 год появился в Сети.

Видео, подготовленное американским изданием Cars Evolution, рассказывает об изменениях и трансформациях, которые претерпевал седан за эти 33 года. Самый первый BMW M5 появился в 1985 году. Автомобиль был оснащен двигателем мощностью 286 лошадиных сил с четырьмя цилиндрами. Тогда седан набирал скорость 100 километров в час за 6,1 секунды. Максимальная скорость машины составляла 250 километров в час.

В ролике показаны последовавшие за первым еще пять версий BMW M5, включая последнюю шестую модификацию, которая была представлена в августе 2017 года.

Напомним, последнюю модель BMW M5 назвали «самым мощным седаном». Автомобиль оборудован турбированным двигателем со схемой V8 и рабочим объемом в 4,4 литра и мощностью 600 лошадиных сил. О запуске массового производства обновленного седана стало известно в начале декабря.