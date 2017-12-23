Первый вышедший без страховки в космос астронавт умер в возрасте 80 лет

Вашингтон, 23 декабря. В США на 81-м году жизни скончался астронавт Брюс Маккэндлесс, который первым в мире вышел в космос без страховки. О смерти астронавта сообщили в NASA, правда, не назвав причины кончины.

«Наши мысли и молитвы с семьей Брюса. Его навсегда запомнят по легендарной фотографии полета на пилотируемом маневрирующем модуле», — говорится в сообщении агентства.

В NASA напомнили, что именно Маккэндлесс в 1984 году после полета на «Челленджере» вышел в открытое космическое пространство без технической связи с кораблем, используя для маневрирования специальный ранец.

Таким образом астронавт стал первым в мире человеком, совершившим свободный полет в космосе. Тогда, почти 34 года назад Брюс Маккэндлесс смог отлететь от космического челнока на 90 метров.