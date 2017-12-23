На счете Михалкова заморозили часть средств из-за тяжб со СМИ

Москва, 23 декабря. На банковском счете режиссера Никиты Михалкова временно заморозили часть средств. Причиной этому стали судебные разбирательства со СМИ.

Юристы Михалкова надеются, что суд это решение отменит или пересмотрит.

«На сегодняшний момент часть средств на банковском счете Никиты Михалкова временно заморожена из-за судебных тяжб с одним из СМИ», — подтвердили информацию в пресс-службе режиссера РИА Новости.

Ранее Савеловский суд Москвы отказался взыскать денежную компенсацию с ряда изданий, как этого требовал Михалков. По мнению режиссера, опубликованные в них материалы порочили его имя. Михалков хотел получить от СМИ в этой связи более двух миллионов рублей. Однако суд его иск отклонил, но постановил взыскать с режиссера 200 тысяч рублей на судебные расходы.