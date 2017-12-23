Азаров прокомментировал разрешение применять силу против манифестантов в Киеве
Киев, 23 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал разрешение Гройсмана применять силу против манифестантов в Киеве.
Мнение по поводу экс-глава украинского правительства написал на своей страничке в Facebook, не стесняясь в выражениях назвав нынешнюю власть «уникальными негодяями, которые, цепляясь за свою кормушку, способны на какие угодно преступления и злодейства».
Азаров напомнил, что на неделе премьер-министр Украины дал «добро» на использование против манифестантов в Киеве силы: водометов, дубинок, электрошокеров, боеприпасов светошумового и дымового действия, устройств для отстрела резиновыми пулями.
«Перечень во много раз больше того, который содержался в решении, обсуждавшемся при «кровавом режиме» на заседании моего правительства 20 января 2014 г. Напомню, оно так и не вступило в силу», - вспомнил события прежнего Майдана Азаров.
«Киевская хунта на основании этого обсуждения возбудила против меня уголовное преследование, которое она вот уже четыре года на всех уровнях выставляет как вопиющее злодейство прежнего режима», - резюмировал бывший премьер Украины.