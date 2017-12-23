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Политика
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Украина
Азаров прокомментировал разрешение применять силу против манифестантов в Киеве
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    Азаров прокомментировал разрешение применять силу против манифестантов в Киеве

    7:27  23 Декабря 2017  /обновлено: 7:28  23 Декабря 2017
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    Азаров прокомментировал разрешение применять силу против манифестантов в Киеве

    Киев, 23 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал разрешение Гройсмана применять силу против манифестантов в Киеве.

    Мнение по поводу экс-глава украинского правительства написал на своей страничке в Facebook, не стесняясь в выражениях назвав нынешнюю власть «уникальными негодяями, которые, цепляясь за свою кормушку, способны на какие угодно преступления и злодейства».

    Азаров напомнил, что на неделе премьер-министр Украины дал «добро» на использование против манифестантов в Киеве силы: водометов, дубинок, электрошокеров, боеприпасов светошумового и дымового действия, устройств для отстрела резиновыми пулями.

    «Перечень во много раз больше того, который содержался в решении, обсуждавшемся при «кровавом режиме» на заседании моего правительства 20 января 2014 г. Напомню, оно так и не вступило в силу», - вспомнил события прежнего Майдана Азаров.

    Азаров прокомментировал разрешение применять силу против манифестантов в Киеве 

    «Киевская хунта на основании этого обсуждения возбудила против меня уголовное преследование, которое она вот уже четыре года на всех уровнях выставляет как вопиющее злодейство прежнего режима», - резюмировал бывший премьер Украины.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #киев #украина #николай азаров #майдан
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