Азаров прокомментировал разрешение применять силу против манифестантов в Киеве 

Киев, 23 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал разрешение Гройсмана применять силу против манифестантов в Киеве.

Мнение по поводу экс-глава украинского правительства написал на своей страничке в Facebook, не стесняясь в выражениях назвав нынешнюю власть «уникальными негодяями, которые, цепляясь за свою кормушку, способны на какие угодно преступления и злодейства».

Азаров напомнил, что на неделе премьер-министр Украины дал «добро» на использование против манифестантов в Киеве силы: водометов, дубинок, электрошокеров, боеприпасов светошумового и дымового действия, устройств для отстрела резиновыми пулями.

«Перечень во много раз больше того, который содержался в решении, обсуждавшемся при «кровавом режиме» на заседании моего правительства 20 января 2014 г. Напомню, оно так и не вступило в силу», - вспомнил события прежнего Майдана Азаров.