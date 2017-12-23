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Пользователи подали в суд на Apple за намеренное замедление старых iPhone
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    Пользователи подали в суд на Apple за намеренное замедление старых iPhone

    7:20  23 Декабря 2017  /обновлено: 7:20  23 Декабря 2017
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    Пользователи подали в суд на Apple за намеренное замедление старых iPhone

    Москва, 23 декабря. Американские владельцы iPhone обращаются с исками в суд после заявления компании Apple, признавшей намеренное занижение производительности устаревших моделей смартфонов.

    Пользователи заявляют, что компания ведет себя «бесчестно, аморально и неэтично», обманывает покупателей и нарушает закон о правах потребителей. Иски уже поступили в суды штатов Иллинойс, Огайо, Индиана и Северная Каролина, а также Лос-Анджелеса, пишет RT со ссылкой на зарубежные СМИ.

    В них владельцы от пятой до седьмой версий iPhone обвиняют производителей программного обеспечения Apple в том, что обновления ПО для смартфонов целенаправленно замедляют работу гаджетов. Тем самым, уверены истцы, компания заставляет приобретать новые телефоны.

    Напомним, на этой неделе компания Apple признала, что существует программа, которая замедляет работу старых моделей iPhone при обновлении ПО. Однако производители утверждают, что снижение скорости работы гаджетов необходимо для того, чтобы смартфоны с более слабыми аккумуляторами не выключались самопроизвольно.

    Автор: Алексей Громов
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