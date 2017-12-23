Стала известна дата выхода нового поколения Ford Focus

Москва, 23 декабря. Обновленный автомобиль будет представлен на автосалоне в Детройте, старт продаж намечен на начало следующего года.

Ford Focus уже успел засветиться с минимальным камуфляжем, так что стало ясно, что глобальных изменений в экстерьере не будет. Платформа и габариты авто остались прежними. Следует отметить увеличенную на 50 мм колесную базу, за счет чего стало больше и пространство в салоне.

Известно, что автомобиль получит электрическую модификацию, а также внедорожную версию Active с увеличенным клиренсом и пластиковым обвесом.

В «базе» покупатель получит Focus с трехцилиндровым EcoBoost мотором объемом 1 литр мощностью от 100 до 139 л.с. Эксперты также ожидают ожидают увидеть версии с турбодвигателями объемом 1,5 и 2 литра, а также 1,5-литровым дизелем, работающие в паре с роботом Powershift с двумя сцеплениями.

Мировая премьера Ford Focus четвертого поколения состоится 15 января, сообщает Autocar.