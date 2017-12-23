Не надо лапшу вешать на уши: Азаров уличил генпрокурора Украины Луценко во лжи

Киев, 23 декабря. Бывший председатель правительства Украины Азаров прокомментировал «встречу» генерального прокурора Украины Луценко с Коломойским.

Об этом экс-премьер написал на своей страничке в социальной сети Facebook, сначала, чтобы было понятно, о чем речь, процитировав официальное сообщение генпрокурора Украины.

«Был в Амстердаме на медицинской диагностике. Гулял по городу, случайно встретил Коломойского», — сообщал Юрий Луценко, на что Николай Азаров написал следующее: «какие же вы, украинцы, легковерные».

«Вот так «случайно» Коломойский в декабрьский день «сорвался» из Женевы, на самолет и в Амстердам, чтобы погулять по улицам и «случайно» встретить там Луценко. Ну, не надо же «лапшу вешать на уши», Луценко. Вам и так никто не верит. Но без вранья он не может», — резюмировал Николай Азаров.

Также бывший председатель правительства прокомментировал факт лечения Луценко за границей, спросив — «а почему, кстати, нельзя было выполнить медицинскую диагностику в Украине?».