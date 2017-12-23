Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Маккейн рассказал, как противотанковые ракеты США принесут Украине мир
Украина
Не надо лапшу вешать на уши: Азаров уличил генпрокурора Украины Луценко во лжи
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Не надо лапшу вешать на уши: Азаров уличил генпрокурора Украины Луценко во лжи

    7:08  23 Декабря 2017  /обновлено: 7:08  23 Декабря 2017
    2046

    Не надо лапшу вешать на уши: Азаров уличил генпрокурора Украины Луценко во лжи

    Киев, 23 декабря. Бывший председатель правительства Украины Азаров прокомментировал «встречу» генерального прокурора Украины Луценко с Коломойским.

    Об этом экс-премьер написал на своей страничке в социальной сети Facebook, сначала, чтобы было понятно, о чем речь, процитировав официальное сообщение генпрокурора Украины.

    Не надо лапшу вешать на уши: Азаров уличил генпрокурора Украины Луценко во лжи

    «Был в Амстердаме на медицинской диагностике. Гулял по городу, случайно встретил Коломойского», — сообщал Юрий Луценко, на что Николай Азаров написал следующее: «какие же вы, украинцы, легковерные».

    «Вот так «случайно» Коломойский в декабрьский день «сорвался» из Женевы, на самолет и в Амстердам, чтобы погулять по улицам и «случайно» встретить там Луценко. Ну, не надо же «лапшу вешать на уши», Луценко. Вам и так никто не верит. Но без вранья он не может», — резюмировал Николай Азаров.

    Также бывший председатель правительства прокомментировал факт лечения Луценко за границей, спросив —  «а почему, кстати, нельзя было выполнить медицинскую диагностику в Украине?».

    Не надо лапшу вешать на уши: Азаров уличил генпрокурора Украины Луценко во лжи

    «Еще в 2013 году у нас были прекрасно оснащенные медицинские центры, думаю, что они никуда не делись», — констатировал политик.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #киев #украина #николай азаров #игорь коломойский #юрий луценко
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть