ВКС РФ и САА одержали уверенную победу над террористами в Сирии — Бондарев

Москва, 23 декабря. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что войну в Сирии можно считать завершенной.

«Войну в Сирии можно считать завершенной. Если бы было иначе, мы бы не сократили нашу группировку», — цитирует Бондарева РИА Новости.

Он подчеркнул, что российские ВКС и сирийская правительственная армия одержали уверенную победу над боевиками.

Напомним, что 11 декабря президент РФ Владимир Путин приказал начать вывод российской группировки войск из Сирии после полного разгрома террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в этой стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.