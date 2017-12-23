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Политика
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Украина
О провале экономических реформ на Украине заявил экс-министр экономики
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    О провале экономических реформ на Украине заявил экс-министр экономики

    6:50  23 Декабря 2017  /обновлено: 6:51  23 Декабря 2017
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    О провале экономических реформ на Украине заявил экс-министр экономики

    Киев, 23 декабря. Бывший руководитель министерства экономики Украины заявил о том, что экономические реформы в стране проваливаются.

    Об этом Виктор Суслов, который во второй половине 90-х годов некоторое время руководил экономическим министерством, заявил в Киеве в ходе организованной пресс-конференции.

    «По тем предварительным данным по итогам 2017 года и с учетом тех тенденций, которые очень четко проявляются, мы можем делать сегодня вывод о том, что экономические реформы в Украине проваливаются или, по крайней мере, не являются эффективными», — отметил Суслов.

    По словам бывшего министра экономики Украины, «время для реформ уже потеряно практически». Суслов, не стесняясь в выражениях, заявил, что «экономика деградирует, резервные ресурсы истощаются». 

    «Ожидания на 2018 год крайне тревожные», — цитирует экс-члена украинского кабмина «ПолитНавигатор».

    Автор: Константин Терехов
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    #киев #украина
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