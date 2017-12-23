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Умер звезда ВИА «Песняры» и «Сябры» Валентин Бадьяров
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    Умер звезда ВИА «Песняры» и «Сябры» Валентин Бадьяров

    6:38  23 Декабря 2017  /обновлено: 6:38  23 Декабря 2017
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    Умер звезда ВИА «Песняры» и «Сябры» Валентин Бадьяров

    Берлин, 23 декабря. В Германии на 71-м году жизни скончался белорусский музыкант, звезда ВИА «Песняры» и «Сябры» Валентин Бадьяров.

    Об этом в социальных сетях сообщил друг звезды советской эстрады Николай Подгорнов, правда, не уточнив, причины смерти. Также ничего пока не сообщается о дате и месте прощания с великим музыкантом.

    Напомним, что Валентин Бадьяров в течение пяти лет был художественным руководителем ВИА «Сябры», также работал в основных составах ВИА «Поющие гитары» и ВИА «Веселые голоса».

    Бадьяров также был одним из создателей знаменитой песни «Алеся». Добавим, что в 1989 году музыкант эмигрировал в Германию.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #песняры #валентин бадьяров #сябры
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