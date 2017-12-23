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В Ираке арестован лидер подразделения ИГ Абу Далиа
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    В Ираке арестован лидер подразделения ИГ Абу Далиа

    6:49  23 Декабря 2017  /обновлено: 6:51  23 Декабря 2017
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    В Ираке арестован лидер подразделения ИГ Абу Далиа

    Багдад, 23 декабря. В Багдаде арестовали лидера одного из подразделений террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Абу Далиа.

    Сообщается, что террорист был главным спонсором так называемого штата Южный Багдад.

    По данным источника, Абу Далиа был арестован иракскими военными в сотрудничестве с внутренней разведкой, говорится в материале IraqiNews.

    «Террорист известен как Абу Далиа. Он является главным спонсором так называемого штата Южный Багдад», — уточнил источник, добавив, что боевик обладал поддельными документами.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
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    #исламское государство #ирак #багдад
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