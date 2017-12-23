В Ираке арестован лидер подразделения ИГ Абу Далиа

Багдад, 23 декабря. В Багдаде арестовали лидера одного из подразделений террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Абу Далиа.

Сообщается, что террорист был главным спонсором так называемого штата Южный Багдад.

По данным источника, Абу Далиа был арестован иракскими военными в сотрудничестве с внутренней разведкой, говорится в материале IraqiNews.

«Террорист известен как Абу Далиа. Он является главным спонсором так называемого штата Южный Багдад», — уточнил источник, добавив, что боевик обладал поддельными документами.

1 Организация запрещена на территории РФ.