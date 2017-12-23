В Ираке арестованы 25 террористов ИГ

Мосул (Ирак), 23 декабря. В результате спецоперации в провинции Найнава, что к юго-востоку от Мосула, были арестованы 25 террористов запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1.

Как сообщает Iraqi News, операция силовиков по поимке членов «Исламского государства»1 проходила сразу в трех населенных пункта провинции – Сумаре, Аль-Саляме и Аль-Сахируне.

«Районы, где находились террористы, подверглись осаде, бандиты сдались. Всего было арестовано 25 членов ИГ»1, — заявил генерал-лейтенант Ияд Хусейн аль-Ассали интернет-сайту Dijlah TV.

По словам военного, огромную помощь в поимке бандитов, оказали местные жители, сообщившие о подозрительных личностях в правоохранительные органы. Как оказалось, у задержанных были поддельные документы.

1 Организация запрещена на территории РФ.