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Политика
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В Ираке арестованы 25 террористов ИГ
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    В Ираке арестованы 25 террористов ИГ

    6:25  23 Декабря 2017  /обновлено: 6:25  23 Декабря 2017
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    В Ираке арестованы 25 террористов ИГ

    Мосул (Ирак), 23 декабря. В результате спецоперации в провинции Найнава, что к юго-востоку от Мосула, были арестованы 25 террористов запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1.

    Как сообщает Iraqi News, операция силовиков по поимке членов «Исламского государства»1 проходила сразу в трех населенных пункта провинции – Сумаре, Аль-Саляме и Аль-Сахируне.

    «Районы, где находились террористы, подверглись осаде, бандиты сдались. Всего было арестовано 25 членов ИГ»1, — заявил генерал-лейтенант Ияд Хусейн аль-Ассали интернет-сайту Dijlah TV.

    В Ираке арестованы 25 террористов ИГ

    По словам военного, огромную помощь в поимке бандитов, оказали местные жители, сообщившие о подозрительных личностях в правоохранительные органы. Как оказалось, у задержанных были поддельные документы.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Константин Терехов
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    #иг #игил #мосул #ирак
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