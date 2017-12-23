Латакия: САА приступила к операции против боевиков в горах Джебель Туркман

Дамаск, 23 декабря. Сирийские правительственные войска начали операцию против боевиков Исламского движения Восточного Туркестана в горах Джебель Туркман на севере провинции Латакия.

По данный источника Almasdar news, подразделения 103-й бригады Республиканской гвардии сирийской армии атаковали джихадистов с помощью ракет класса «земля-земля».

Отмечается, что по позициям боевиков было нанесено несколько прямых ударов, в результате чего они понесли серьезный урон.

Также источник добавил, что на севере Латакии в настоящее время находится большое число иностранных боевиков, лояльных к террористической группе «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ).