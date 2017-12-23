Тайник с оружием обнаружила полиция Украины в Донецкой области

Киев, 23 декабря. Полицейские Украины обнаружили на территории подконтрольной Киеву Донецкой области тайник с оружием и боеприпасами.

Сообщение об этом опубликовано на странице ведомства в социальной сети Facebook. Полиция завела уголовное дело по статье «незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами».

Сообщается, что тайник, в котором полицейские нашли две гранаты с запалами, пистолет «Форт-12» и 16 патронов к нему был найден в заброшенном здании в селе Троицкое Ясиноватского района.

Добавим, что санкция ст. 236 УК Украины предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

