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Политика
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Украина
Тайник с оружием обнаружила полиция Украины в Донецкой области
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    Тайник с оружием обнаружила полиция Украины в Донецкой области

    6:09  23 Декабря 2017  /обновлено: 6:09  23 Декабря 2017
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    Тайник с оружием обнаружила полиция Украины в Донецкой области

    Киев, 23 декабря. Полицейские Украины обнаружили на территории подконтрольной Киеву Донецкой области тайник с оружием и боеприпасами.

    Сообщение об этом опубликовано на странице ведомства в социальной сети Facebook. Полиция завела уголовное дело по статье «незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами».

    Сообщается, что тайник, в котором полицейские нашли две гранаты с запалами, пистолет «Форт-12» и 16 патронов к нему был найден в заброшенном здании в селе Троицкое Ясиноватского района.

    Добавим, что санкция ст. 236 УК Украины предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #украина #полиция украины
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