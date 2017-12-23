Государственные перевороты на Украине не станут редкостью — экс-премьер Азаров

Москва, 23 декабря. Бывший украинский председатель правительство Николай Азаров заявил, что «государственные перевороты на Украине не станут редкостью».

Об этом экс-премьер написал на своей страничке в социальной сети Facebook, приложив фрагмент телевизионной программы «Процесс», вышедшей на телеканале «Звезда, одна из тем которой звучала как «Украина: зимнее обострение».

«Напомню, что за последние 10 лет в Украине было три переворота. И если внутриполитическая ситуация не изменится, то в будущем госперевороты также не станут редкостью», — написал Николай Азаров.

При этом бывший премьер-министр Украины отметил, что не верит в перспективы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ввиду того, что «у одного из его спонсоров, господина Коломойского, арестовали активы».

«Украина перестала быть субъектом права. Она превратилась в объект права, который Запад использует для реализации собственных целей», — резюмировал бывший председатель украинского кабмина.

Добавим, что ранее экс-премьер заявил, что считает философию «новых хозяев страны» разбазариванием всех ценностей Украины.

