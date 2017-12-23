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Политика
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Украина
Эксперт рассказал о тяжелом выборе, стоящем перед Порошенко
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    Эксперт рассказал о тяжелом выборе, стоящем перед Порошенко

    6:01  23 Декабря 2017
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    Эксперт рассказал о тяжелом выборе, стоящем перед Порошенко

    Киев, 23 декабря. Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что перед действующим главой государства Петром Порошенко стоит тяжелый выбор.

    По его словам, украинскому главе придется выбирать между сотрудничеством с Западом и судьбой своего второго президентского срока. Суслов пояснил, что продление Верховной Радой моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения не должно подписываться президентом, если он хочет продолжить сотрудничество с Западом и получать в дальнейшем кредиты от МВФ

    При этом, он подчеркнул, что в случае разрешения свободной продажи земли на Украине, где царит беззаконие, ситуация быстро перерастет в отбирание паев у крестьян, что не прибавит Порошенко популярности у избирателей.

    Суслов отметил, что, если Порошенко захочет идти на второй срок, он не решится на продажу земли.

    Автор: Ирина Новикова
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    #петр порошенко #украина #виктор суслов
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